«العالمي للتسامح» و«الشعوب الأفروآسيوية» يبحثان التعاون

القاهرة (وام)

بحث وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، والدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، التعاون المشترك بين المؤسستين للدفع بقضايا التسامح والسلام في قارتي أفريقيا وآسيا.

واستعرض الجروان، جهود المجلس، الرامية لتعزيز قيم التسامح والسلام، بما في ذلك الأدوات التي يمتلكها المجلس عالمياً ونشأته ومقراته الدائمة والإقليمية حول العالم، معرباً عن سعادته بزيارة واحدة من أعرق المنظمات الشعبية في القارتين الأفريقية والآسيوية والتي تأسست على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1958.

بدوره، وجه الدكتور الحديدي الشكر لدولة الإمارات، على دورها الريادي في دعم قضايا الشعوب، ودورها الراسخ في دعم القضايا الإنسانية المختلفة، مؤكداً أن «المرحلة الراهنة والمقبلة، وفي ظل هذا الاقتتال الدائر في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية، علينا أن نستعد للمساهمة في دعم وتأهيل ومساندة هذه الشعوب من أجل استعادة الاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي».