احتجاز رجل بعد اقتحام سيارة مركز شرطة في لندن

قالت الشرطة البريطانية إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال العاصمة لندن، الأربعاء.

وأوضحت شرطة العاصمة أن ضباطا كانوا في موقع الحادث. لكن لم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع أي إصابات.

وتابعت الشرطة في بيان "السيارة ما زالت في الموقع. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة".

وأضاف البيان "تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".

ولم تتحدث الشرطة عن دوافع المنفذ وما إذا كانت الحادثة عملا إرهابيا.