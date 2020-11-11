ترامب يظهر في أول مناسبة عامة منذ إعلان خسارته انتخابات الرئاسة

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في أول مناسبة عامة منذ إعلان خسارته الانتخابات الرئاسية.

وزار الرئيس، في يوم المحاربين القدامى، مقبرة "أرلينغتون" الوطنية قرب العاصمة الاتحادية واشنطن حيث وضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول.

وفي الوقت نفسه تقريبا، شارك الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكورية في مدينة فيلادلفيا كبرى مدن ولاية بينسلفانيا.

وامتنع الرجلان على الإدلاء بتصريحات خلال المناسبتين، لكن بايدن قال على تويتر "سأكون قائدا عاما يحترم تضحيتكم، ويتفهم خدمتكم ولن يخون أبدا المبادئ التي حاربتم بشجاعة كبيرة للدفاع عنها".

بدوره، نشر البيت الأبيض بيانا ذكر فيه المكاسب التي تحققت للمحاربين القدامي في ظل حكم ترامب منذ 2016.

وجاء في البيان على لسان ترامب "طوال ولايتي، عملت بلا كلل لتحسين صحة ورفاه هؤلاء الأشخاص رفيعي القيمة ورخائهم الاقتصادي".

وجاء ظهور ترامب عقب أربعة أيام من إعلان الإعلام الأميركي فوز المرشح الديمقراطي بالسباق الرئاسي.

لكن لم يتحدث الرئيس للأميركيين منذ ذلك الحين إلاّ عبر تغريدات على موقع "تويتر"، كما لم يعترف بفوز بايدن.