«التحالف» يدمر زورقين مفخخين للحوثيين

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن التحالف العربي اعتراض زورقين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقال العميد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد ونشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وفي سياق أخر، أحرز الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، اليوم، تقدمات ميدانية جديدة غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش اليمني خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «مقبنة»، غربي المحافظة. وأضاف المصدر أن المعارك تركزت في مناطق «قهبان، وقرية المزاندة، بعزلة اليمن»، خلالها تمكن قوات الجيش من استعادة السيطرة على تبتي «الخزان وحامد».

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات نهم شرق صنعاء (من المصدر)

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، فضلاً عن تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.

وفي السياق ذاته، تكبّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم، خسائر بشرية ومادية بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وغارات التحالف العربي في جبهات نهم شرقي محافظة صنعاء والمخدرة غربي مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش مسنودين بمقاتلي القبائل نصبوا كميناً محكماً لمجاميع من الميليشيات في «المخدرة»، وأسفر عن مصرع أكثر من 23 حوثياً وجرح آخرين. وفي نهم، خاضت قوات الجيش معارك ضارية ضد الميليشيات وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعادات ومنها تدمير عربتين و3 أطقم بعتادها باتجاه جبال «صلب».