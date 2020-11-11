بريطانيا ترصد أكبر عدد وفيات يومية بكورونا منذ مايو بلغ 595

أحصت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مايو الماضي.

وسجلت المملكة المتحدة، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، 595 وفاة جديدة ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وهو أعلى رقم للوفيات في يوم واحد منذ وفاة 614 في 12 مايو الماضي إبان ذروة الموجة الأولى من تفشي الفيروس في الربيع.

وبلغت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في بريطانيا 50365 مع زيادة مؤخرا في الإصابات، تنذر بمرحلة جديدة عصيبة في الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الجائحة.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإعادة فرض إجراءات العزل العام لمدة شهر في إنجلترا في ظل مخاوف من موجة ثانية للعدوى قد تفوق طاقة القطاع الصحي.