سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بُعد

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، عن بُعد معالي أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي بدولة إسرائيل، وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية.

وناقش سموه مع وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، خلال اللقاء، برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وأخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وأكد الجانبان ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي في الدولتين، من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعي البلدين واتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة تمهيداً لإطلاقها في المستقبل.