البحرين.. أمر ملكي بتكليف ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً جديداً للوزراء.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»، «أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين أمراً ملكياً رقم (44) لسنة 2020، بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء».

وأضافت «يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

وكان الديوان الملكي في البحرين قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.