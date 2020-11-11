«الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» في أميركا ستتجاوز 10 ملايين

قال المكتب الإقليمي للأميركتين بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة ستتخطى قريبا حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد-19 في ظل تواصل الارتفاع القياسي للحالات.

وقال المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا: إن المنظمة تحذر من أن حالات كوفيد-19 آخذة في الارتفاع في الأميركتين، حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.

وأضاف أن أجزاء من كندا وبعض الولايات في المكسيك من بينها العاصمة تشهد زيادات حادة.