أكثر من 50 ألف وفاة بـ«كورونا» في المملكة المتحدة

تجاوزت بريطانيا عتبة 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وفق أرقام رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تسجيل 595 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وبلغت حصيلة الوفيات 50365 في بريطانيا، وهي الأعلى في أوروبا، مع تسجيل 22950 إصابة جديدة بكوفيد - 19 خلال اليوم الماضي وفق الأرقام التي نشرتها الحكومة.