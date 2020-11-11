البرازيل تستأنف التجارب السريرية على لقاح مضاد لكورونا

تراجعت البرازيل، اليوم الأربعاء، عن قرارها تعليق تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تطوره شركة «سينوفاك بايوتك».

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وكالة «أنفيزا» الصحية أجازت استئناف التجارب بعد أقل من 48 ساعة من تعليقها في ولاية ساو باولو.

وقالت «أنفيزا»، في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم، إنها حصلت في البداية على «بيانات غير مستقرة» بشأن حدث «خطير»، مما أدى إلى تعليق التجارب في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أنها ألغت قرارها السابق بعد تلقي معلومات جديدة وأنها ستواصل متابعة القضية.

وانتقد معهد «بوتانتان» في ساو باولو، الذي يشارك مع شركة «سينوفاك» في التجارب من أجل إنتاج اللقاح محليا، تعليق التجارب.

وقال المعهد، أمس الثلاثاء، إنه لم يبلّغ بالتعليق، مؤكداً أن وفاة أحد المتطوعين لا علاقة لها باللقاح الذي تتم تجربته.