ولاية جورجيا الأميركية ستعيد فرز بطاقات الاقتراع

قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا اليوم الأربعاء إن الولاية ستقوم بإعادة فرز جميع بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.

وقال سكرتير الولاية براد رافينسبيرجر في مؤتمر صحفي «حسابيا، يتعين فعلياً إعادة الفرز يدوياً ورقة بورقة لأن الفارق متقارب جداً».

وأضاف «نريد البدء في هذا قبل انتهاء الأسبوع».