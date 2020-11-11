«فيسبوك» تمدد الحظر على الإعلانات السياسية في أميركا

أعلنت شركة فيسبوك استمرار الحظر المفروض على الإعلانات السياسية لشهر آخر بحسب بيان أرسلته شركة التواصل الاجتماعي إلى المعلنين اليوم الأربعاء.

وكانت فيسبوك التي فرضت هذا الحظر في إطار إجراءات للتصدي للمعلومات المغلوطة عبر موقعها قد قالت سابقا إن الحظر سيستمر لمدة أسبوع على الأقل، لكنه قد يمدد.

وقالت الشركة «تكهنت عدة مصادر بالفائز بالرئاسة، لا نزال نعتقد أن من المهم المساعدة في منع البلبلة أو الاستغلال السيئ لمنصتنا».

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على الأمر.

ومع انتشار مزاعم كاذبة تشكك في نزاهة التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو جوجل التابعة لشركة ألفابت ملتزمة بحظر الإعلانات السياسية بعد الانتخابات.

ورفضت الشركة التي قالت إن الحظر سيستمر لأسبوع على الأقل بعد انتهاء التصويت في الثالث من نوفمبر الإجابة عن أسئلة بشأن موعد وكيفية انتهاء القيود المفروضة.

وكانت متحدثة باسم جوجل قالت في وقت سابق إن الشركة ستنهي الحظر بناء على عوامل مثل الوقت اللازم لإحصاء أصوات الناخبين واحتمال حدوث اضطرابات مدنية.



