البرلمان العربي يدين اعتداء جدة الإرهابي

دان البرلمان العربي العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المشاركين في إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، والذي أدى إلى إصابات طفيفة لعددٍ من الأشخاص.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي- في بيان أصدره اليوم- تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها تصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية.

وأشاد العسومي بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية مع هذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.