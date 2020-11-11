أكثر من مليون و275 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.275.113 شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، اليوم الأربعاء.

وأصيب أكثر من 51.531.660 شخصاً في العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 33.300.900 شخص على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الثلاثاء فقط 10.601 وفاة إضافية فيما أحصيت 662.214 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (1535) وفرنسا (1220) والمكسيك (587).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 239.695 وفاة من 10.258.090 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3.961.873 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 162.829 وفاة من أصل 5.700.044 إصابة، ثم الهند مع 127.571 وفاة (8.636.011 إصابة) والمكسيك مع 95.842 وفاة (978.531 إصابة) وبريطانيا مع 49.770 وفاة (1.233.775 إصابة).

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 117 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (106) وإسبانيا (85) والبرازيل (77).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 86267 إصابة (22 إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) فيما تعافى 81187 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11.00 ت غ الأربعاء 415.236 وفاة من أصل 11.731.619 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 317.525 وفاة من أصل 13.339.600 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 250.317 (10.529.759 إصابة).

وسجلت آسيا 178.782 وفاة (11.187.597 إصابة) والشرق الأوسط 66.350 وفاة (2.805.533 إصابة) وأفريقيا 45.962 وفاة (1.907.595 إصابة) وأوقيانيا 941 وفاة (29962 إصابة).



