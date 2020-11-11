العراق يسجل 3577 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 508508 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 50 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11482 حالة بعد تسجيل 50 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 436657 حالة بعد تسجيل 1992 حالة شفاء اليوم أيضاً.