الكويت تسجل 778 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بالفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19 إلى 143159.

وقال الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، في البيان الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، إن 749 حالة شفاء أحصيت بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الماضي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 124905 حالة.

كما أحصيت 5 وفيات جديدة جراء المرض ليصبح مجموع حالات الوفاة 826 حالة.

وأوضح السند أن جميع الحالات السابقة، التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها»، موضحاً أن عدد الحالات في العناية المركزة 108 حالات تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.