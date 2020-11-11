مصر تدين الهجوم على مدينة جدة السعودية



أدانت مصر، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي وقع في مدينة جدة بالسعودية والذي استهدف مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وجاء في بيان للخارجية المصرية «أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 11 نوفمبر الجاري، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستهدفاً بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة».

وأضاف البيان «إذ تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها لتشدد مجدداً على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وتؤكد وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها».



