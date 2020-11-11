السعودية تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5590 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحف، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 394 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 351 ألفاً و849 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 421 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 338 ألفاً و702.