الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع لقاح «كورونا» على أعضائه بداية 2021

أعلنت مديرة الوكالة الأوروبية مكلفة بالأوبئة، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع أول لقاحات ضد كوفيد - 19 على أراضيه «في الفصل الأول من 2021» في سيناريو «متفائل».

وأكدت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض، في حديث مع وكالة فرانس برس للأنباء، أن الوضع على جبهة وباء فيروس كورونا المستجد في أوروبا «مقلق للغاية» و«جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيء».

ودعت أمون الأوروبيين إلى احترام القيود المفروضة «مهما كانت صعبة».

وتشهد أوروبا، منذ أسابيع، زيادة كبيرة في الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس. وقد اصطلح على تسمية هذه الزيادة «الموجة الثانية» من تفشي المرض وذلك بعد الموجة الأولى من الفيروس التي اجتاحت العالم في الربيع الماضي.

وأعادت الدول الأوروبية إغلاق المتاجر غير الأساسية وقيدت الحركة وطلبت من السكان العمل عن بعد والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مثل جلب الطعام أو الدواء. كما فرضت أغلب الدول حظر تجول ليليا.

وأصاب الفيروس، منذ ظهوره نهاية عام 2019، أكثر من 51 مليون شخص وأودى بحياة 1,2 مليون عبر العالم. وكان نصيب القارة الأوروبية من هذه الحصيلة 317,525 وفاة من أصل 13.339.600 إصابة حتى هذه اللحظة.