روسيا: لقاح «سبوتنيك-في» ضد كورونا فعال بنسبة 92%

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن لقاحها «سبوتنيك-في» ضد فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 92%.

يأتي الإعلان بعد أيام على إعلان شركتي «بايونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية أن اللقاح الذي تطورانه فعال بنسبة 90% ضد الفيروس المؤدي لمرض كوفيد-19.

ومثل منافسيه، أصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد «غماليا» للأبحاث بياناً، أكدا فيه فعالية لقاح «سبوتنيك-في» الذي بات حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على البشر، ويشارك فيه 40 ألف متطوع.

وجاء في البيان «بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بكوفيد-19 موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجاً وهمياً، تبين أن نسبة الفعالية بلغت 92% للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية».

وأكد مطورو لقاح «سبوتنيك-في»، اليوم الأربعاء، أن الدراسة الخاصة به ستنشر قريباً «في إحدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء».

وأكد الصندوق السيادي الروسي أنه سيقدم كل المعطيات اللازمة للجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح «سبوتنيك-في».

ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد، يضاف إليه جزء من الفيروس المسبب لكوفيد-19.

والمنافسة محتدمة لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، الذي تفشى في كل دول العالم منذ نهاية 2019.

يأتي إعلان الأربعاء ليضيف إلى العالم أملاً جديداً، بعد أن أعطت شركتا «بايونتيك» و«فايزر» أملاً كبيراً هذا الأسبوع بتأكيدهما أن لقاحهما فعال بنسبة 90%.