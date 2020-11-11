إعفاء السندات المطروحة بالخارج من الضرائب في مصر

قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإعفاء الإيرادات من السندات المطروحة للمستثمرين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن المجلس وافق على قانون جديد لإصدار صكوك سيادية.

وقالت الوزارة إنه بمجرد موافقة البرلمان والرئيس على القانون، ستصدر البلاد أول صكوكها السيادية.