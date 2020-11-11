السيسي من اليونان: اتفقنا على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن القاهرة اتفقت مع أثينا على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي، والتصدي لدعم جماعات الإرهاب، وكذلك التصدي للإجراءات الأحادية في شرق المتوسط.

جاء ذلك القمة المصرية - اليونانية التي انعقدت في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، والتي جمعت بين السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحفي اليوم، إن القمة تهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

والتقى السيسي خلال زيارته الرسمية لليونان رئيسة البلاد كاترينا ساكيللاروبولو.

وصرح المتحدث بأن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وسبل تحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما جرى تبادل وجهات النظر فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث استعرض الرئيس المصري جهود بلاده في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وقد تم التوافق على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة العابرة للحدود.



