قرقاش: الراحل الكبير الأمير خليفة بن سلمان قامة تاريخية

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وكتب معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجل من رجال الخليج التاريخيين".

وأضاف معاليه: "خالص آيات العزاء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير. رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع معاليه: "الراحل الكبير الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قامة تاريخية ارتبط اسمه بالتطور الحديث للبحرين والخليج العربي. هو رجل المبادئ والمواقف الصلبة. ونموذج من الرجال التاريخيين الذين ساهموا في بلورة الخليج الحديث".