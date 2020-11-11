التشيك تسجل 9016 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية، اليوم الأربعاء، أن التشيك سجلت 9016 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم العاشر من نوفمبر، وهو انخفاض بواقع 3072 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجلت البلاد، التي يسكنها 10.7 مليون نسمة، 429880 إصابة بالفيروس في المجمل، بعد أن شهدت واحداً من أعلى معدلات انتقال العدوى في أوروبا لعدة أسابيع.

كما سجلت الوزارة كذلك 249 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في التشيك إلى 5323.