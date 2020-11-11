المجر تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة لاحتواء كورونا

تبدأ المجر، اليوم الأربعاء، في تطبيق قاعدة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الكثير من الأماكن العامة في المدن الكبرى، وذلك ضمن قيود جديدة جرى فرضها لمواجهة الارتفاع الكبير في حالات الوفاة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء فيكتور أوربان قوله في حوار في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن القيود الإضافية ضرورية لتجنب تكدس المستشفيات.

وأضاف أن الحكومة سوف تراجع تأثير الإجراءات خلال شهرين.

ومن بين القيود الجديدة إغلاق صالات الجيم والمكتبات والمتاحف وحدائق الحيوانات.

ويمكن السماح بتجمعات أسرية، بحيث لا يتجاوز العدد عن 10 أشخاص، وإقامة شعائر الجنائز بحضور 50 شخصاً كحد أقصى. ويحظر إقامة حفلات الزفاف.

وسوف تتحول المدارس الثانوية والجامعات للتعليم عن بعد، في حين سوف تبقى المدارس الابتدائية والحضانات مفتوحة.



