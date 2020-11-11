روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل432 حالة وفاة و 19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في البلاد.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليون و 836960 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31593 حالة.

وتماثل 18616 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 369357 شخصا، مع بقاء 436010 حالات نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.