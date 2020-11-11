الديوان الملكي البحريني ينعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

نعى الديوان الملكي البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه "رحمه الله" إلى مملكة البحرين.