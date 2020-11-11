أول إصابة بكورونا في أرخبيل فانواتو

أعلنت السلطات الصحية في فانواتو أمس تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والذي كان واحدا من البلدان النادرة في العالم الخالية من " كوفيد - 19 ".

وقالت وزارة الصحة إن شابا يبلغ من العمر 23 عاما وعاد من السفر مؤخرا ثبت مخبريا إصابته بـ" كوفيد - 19" أثناء وجوده في الحجر الصحي.

وأضافت - في بيان لها - أنها صنفت هذه الإصابة بالوافدة وليست محلية، موضحة أنها وضعت بروتوكولات صحية لاحتواء انتشار الفيروس.



