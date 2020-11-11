أعلنت السلطات الصحية في فانواتو أمس تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والذي كان واحدا من البلدان النادرة في العالم الخالية من " كوفيد - 19 ".
وقالت وزارة الصحة إن شابا يبلغ من العمر 23 عاما وعاد من السفر مؤخرا ثبت مخبريا إصابته بـ" كوفيد - 19" أثناء وجوده في الحجر الصحي.
وأضافت - في بيان لها - أنها صنفت هذه الإصابة بالوافدة وليست محلية، موضحة أنها وضعت بروتوكولات صحية لاحتواء انتشار الفيروس.