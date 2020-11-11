زوج كاملا هاريس يترك عمله للتركيز على دعم إدارة بايدن المقبلة

قال أحد ممثلي الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء إن دوجلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس سيترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول يناير للتركيز على دعم إدارة بايدن المقبلة.

وحصل إمهوف على إجازة من شركة المحاماة دي.إل.أيه بايبر في أغسطس بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له.

وقال ممثل حملة بايدن إن إمهوف سيترك العمل تماما مع دي.إل.أيه بايبر بحلول يوم التنصيب في 20 يناير 2021.

وهاريس متزوجة من إمهوف منذ 2014.