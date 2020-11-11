أميركا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي

أظهر إحصاء رويترز أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية لأعلى مستوى منذ أغسطس.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 134 ألف إصابة جديدة. وسجلت في المتوسط 120 ألف إصابة يومية خلال الأيام السبعة الماضية.

وبلغ عدد الوفيات اليومي 1450 ليتجاوز 1400 لأول مرة منذ منتصف أغسطس.

كما واصل عدد المرضى في المستشفيات الارتفاع ليصل إلى 61471 وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.