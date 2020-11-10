بدء فرز الأصوات في الانتخابات النيابية بالأردن

بدأت في الأردن، مساء الثلاثاء، عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في جميع أنحاء المملكة.

وأغلقت صناديق الاقتراع عند تمام الساعة التاسعة مساء (1900 ت غ) بعد تمديد التصويت لساعتين عن موعد الإغلاق السابق الذي كان مقرراً الساعة السابعة.

ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، جاء التمديد بسبب الإقبال على التصويت.

وبلغت النسبة النهائية للاقتراع 29,9 في المئة مع بلوغ عدد الناخبين مليونا و387 ألفا و673 ناخبا من نحو أربعة ملايين و640 ألفا يحق لهم الانتخاب من أصل 10 ملايين نسمة هم عدد سكان البلاد.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية الأربعاء.

وتنافس 1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب ال130 والتي خصص 15 مقعداً منها للنساء.

وقررت السلطات فرض حظر تجول شامل في عموم محافظات المملكة اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء (20,00 ت غ) ولغاية الساعة السادسة (04,00 ت غ) من صباح الأحد المقبل بهدف منع التجمعات والاحتفالات التي يقيمها المرشحون الفائزون من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وباشرت لجان الفرز في 23 دائرة انتخابية أعمالها لتحديد هوية أعضاء مجلس النواب الجديد.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن عملية الاقتراع لم تشهد أية حالة خرق صحي.

وأشار إلى تحويل 64 مخالفة مفترضة لقانون الانتخاب إلى الجهات المختصة قبل هذا اليوم، فيما جرى اليوم تحويل 13 حالة منها انتحال شخصية، إضافة إلى التعامل مع 13 فيديو وجرى تحويلها للجهات المختصة.

وحيّا الكلالدة جميع المقترعين والعاملين في عملية الانتخاب والمراقبين والإعلاميين الذين أسهموا جميعا في إنجاح العملية الانتخابية.