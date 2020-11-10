بريطانيا ترصد أكبر عدد وفيات يومية بكورونا منذ مايو بلغ 532

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، وهي أعلى زيادة يومية منذ مايو.

وبلغت آخر أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات 614 حالة وسجلت في 12 مايو الماضي في ذورة الموجة الأولى من تفشي المرض.

وسجلت السلطات البريطانية 194 حالة وفاة، الاثنين. وربما تعكس أرقام، الثلاثاء، وفيات تأخر تسجيلها في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت المملكة المتحدة 20412 إصابة جديدة بالفيروس كورونا على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بانخفاض طفيف عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.

وعلى غرار أغلب دول أوروبا، تشهد بريطانيا إغلاقاً ثانياً وحجراً منزلياً وإجراءات تقييدية في محاولة لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وبريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضرراً من مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.