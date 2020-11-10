قرقاش: صائب عريقات مثّل وطنه وشعبه بتفانٍ

أبوظبي (الاتحاد)

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تُوفي أمس، عن 65 عاماً في مستشفى هداسا بالقدس، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وقال معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «فقدنا الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات، بعد أزمة صحية ألمت به.. رحم الله الدكتور صائب، الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ».

ونُقل جثمان عريقات من مستشفى «هداسا» الإسرائيلي إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب رام الله، وسيتم تنظيم جنازة عسكرية في المقاطعة، حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، قبل مواراة جثمانه اليوم في مدينة أريحا، حيث عاش معظم حياته.

وفي 9 أكتوبر، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عن إصابته بفيروس كورونا، وأدخل المستشفى في القدس في 18 أكتوبر.

وأعلن المستشفى الإسرائيلي الذي نقل إليه عريقات أن حالته «حرجة»، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعانى عريقات لسنوات من التليف الرئوي، وخضع في عام 2017 لعملية زرع رئة في مستشفى في الولايات المتحدة.

وعُرف صائب عريقات لسنوات طويلة على أنه كبير المفاوضين الفلسطينيين، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية منذ 2003، وهو ما جعله من الشخصيات السياسية البارزة.

كان عريقات يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويتمتع بحس فكاهي، ويعتبر شخصية محورية في الساحة الفلسطينية.