ميركل: لا صراع بين الإسلام والمسيحية

برلين (وكالات)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى شن حرب دولية حازمة ضد الإرهاب. وأوضحت، بعد قمة أوروبية مصغرّة عبر الفيديو مع قادة عدة في الاتحاد الأوروبي، أن هجمات كتلك التي وقعت مؤخراً في كل من دريسدن وباريس ونيس وفيينا، هي «هجمات على مجتمعنا الحر وعلى طريقتنا في العيش».

وأكدت ميركل أن الأمر «لا يتعلق بصراع بين الإسلام والمسيحية»، مؤكدة أن الأمر يتعلق بضرورة أن يتعارك النموذج الديمقراطي للمجتمع مع السلوك الإرهابي والمناوئ للديمقراطية «بصدق كبير وقوة حازمة».

وكان شاب سوري مصنف بأنه خطر شن هجوم طعن على رجلين ألمانيين في مدينة دريسدن في الرابع من الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر القمة، أن الدول الأوروبية «بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق» في مواجهة التهديد الإرهابي، إثر اعتداءات استهدفت فرنسا والنمسا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الردّ يجب أن يشمل خصوصاً «تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية»، فضلاً عن «تنفيذ مجموعة التدابير» التي سبق أن اتخذتها أوروبا «في شكل كامل وصارم».

وجمعت القمة، إلى جانب ميركل، المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي كان حاضراً في قصر الإليزيه مع ماكرون، إضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بروكسل.

وقال ماكرون: «إن القادة تحدثوا عن مكافحة صارمة للدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على الإنترنت». وأضاف: «الإنترنت مساحة حرية، لكن هذه الحرية لا توجد إلا في حال وجود أمن، وفي حال لم تكن ملجأ لأولئك الذين ينتهكون قيمنا أو يسعون إلى تلقين أيديولوجيات قاتلة».

وتتضمن الأولويات ضرورة «استكمال» تنفيذ ترتيب «بي إن آر»، وهو سجل اسم المسافر. وأوضح ماكرون أنه «من الضروري أن يتمّ تطبيق هذا الترتيب، بشكل كامل، مع قواعد بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها لأن أي خلل أمني على الحدود الخارجية أو داخل الدول الأعضاء يشكل خطراً أمنياً لمجمل الدول الأعضاء».

ويعتزم ماكرون تعبئة الأوروبيين ضد الإرهاب وينوي تقديم اقتراحات في هذا الاتجاه إلى المجلس الأوروبي، الذي يعقد جلسة في ديسمبر المقبل.