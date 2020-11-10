أميركا: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

واشنطن (وكالات)

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات مرتبطة بإيران على 6 شركات و4 أفراد، متهمة إياهم بتزويد شركة تابعة للجيش الإيراني بسلع حساسة، في أحدث خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الشركات والأفراد بتسهيل شراء سلع حساسة، منها مكونات إلكترونية أميركية المنشأ، لصالح شركة إيران «كوميونيكيشن إندستريز»، وهي شركة تابعة للجيش الإيراني ومدرجة على القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة: «إن الشركة تنتج أنظمة اتصالات عسكرية وإلكترونيات طيران ومنصات إطلاق صواريخ، وأشياء أخرى».

ويُجمد إجراء، أمس، الذي اتخذ بموجب تفويض بفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم، أي أصول أميركية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء، ويمنع الأميركيين عموماً من التعامل معهم. وأدرجت العقوبات على القائمة السوداء شركات هى «تريدنج» بإيران و«بروما إندستري» في هونج كونج و«دي.إي.إس إنترناشونال» و«سولتك إندستري» في بروناي و«ناز تكنولوجي» في الصين، و«أرتين صنعت طبان» بإيران، وعدد من الأفراد.