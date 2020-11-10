ميركل وجونسون وماكرون يهاتفون بايدن

عواصم (وكالات)

هاتف كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في اتصالات منفصلة، حسبما أفادت المستشارية والرئاسة الفرنسية ومكتب جونسون.

وقدمت ميركل التهنئة لبايدن، مؤكدة أنها تتمنى تعاوناً «وثيقاً مبنياً على الثقة» بين البلدين.

كما هنأ ماكرون بايدن، وكرر دعوته إلى التحرك «معاً» بهدف «خوض التحديات الراهنة».

ومن جانبه، ذكر جونسون أنه تحدث إلى بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكداً أنه يتطلع إلى «تعزيز الشراكة» بين البلدين.

وكتب جونسون حليف دونالد ترامب على تويتر: «تحدثت للتو إلى جو بايدن لأهنئه بانتخابه، وأتطلع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة». وقالت رئاسة الوزراء البريطانية: «إن جونسون هنأ بحرارة بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي ستكون أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب بفضل إنجازاتها التاريخية».