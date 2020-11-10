آلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودان هرباً من المعارك

أديس أبابا (وكالات)

عبر آلاف الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية هرباً من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين، بحسب مسؤول سوداني.

وقال، السر خالد، مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية في مدينة كسلا الحدودية، لوكالة فرانس برس أمس: «عبر إلى منطقة حمداييت السودانية بمحاذاة ولاية كسلا، ألفا إثيوبي ونقوم بإجراءات حصرهم وتسجيلهم»، مضيفاً أن «500 شخص آخرين بينهم عسكريون عبروا الحدود في منطقة اللقدي بمحاذاة ولاية القضارف». وأشار خالد إلى أن الأعداد تتزايد باستمرار، وأن التدفقات مستمرة والأوضاع تتغير على مدار الساعة.

وأكد خالد أن السلطات المحلية أقامت مركزا لاستقبال طالبي اللجوء قرب الحدود تمهيدا لترحيلهم للمخيم الدائم في منطقة «الشجراب» بولاية كسلا. وأضاف «أقمنا مركز استقبال طاقته الإيوائية لا تزيد على 300 شخص في حمداييت، ولكنه الآن يؤوي 2000 شخص». وتابع «قدم المجتمع المحلي والسلطات المحلية مساعدات إلى الفارين».

وشدد على أن «هذا يفوق طاقة السلطات المحلية، وحتى الآن لم تصل إلى المنطقة منظمات دولية لتساعد».

واندلع النزاع بين حكومة إقليم تيغراي الإثيوبي والحكومة المركزية في أديس أبابا الأسبوع الماضي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن بين الذين عبروا بمحاذاة ولاية القضارف عسكريين إثيوبيين من دون أن يحدد إلى أي مجموعة إثيوبية ينتمون.