بايدن: الولايات المتحدة عادت إلى الساحة الدولية

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «عادت» إلى الساحة الدولية.

وأكد بايدن، في مؤتمر صحفي في معقله بمدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، إنه تحدث هاتفيا إلى ستة من قادة الدول، مضيفا «أبلغتهم أن أميركا عادت ولم تعد أميركا الوحيدة».

ولفت الرئيس المنتخب إلى أن رد القادة اتسم «بالحماسة (...) وأنا واثق، تاليا، بأننا سننجح في استعادة الاحترام الذي كانت أميركا تتمتع به سابقا».

وأكد نائب الرئيس السابق في عهد الرئيس باراك أوباما أنه «يتطلع» إلى التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرفض، حتى الآن، الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري، وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز بايدن بها.

وردا على سؤال عما يمكن أن يقوله لترامب إذا كان الأخير يتابع مؤتمره الصحفي، قال بايدن مبتسماً ومتطلعاً إلى الكاميرا «سيدي الرئيس، أتطلع إلى التحادث معك».

وقلّل الرئيس المنتخب من أهمية رفض إدارة الرئيس ترامب بدء التحضير لانتقال السلطة إلى إدارة جديدة.

وقال للصحفيين «عدم وجود نية لديهم للإقرار بفوزنا لا يؤثر كثيرا في هذه المرحلة على تخطيطنا».