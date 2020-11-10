ميليشيات الحوثي تقصف مخيماً للنازحين في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أفاد نازحون أمس، بأن ميليشيات الحوثي شنت قصفاً بالمدفعية الثقيلة، على مخيم للنازحين، في محافظة مأرب. وقالت المصادر، إن الميليشيات نفذت قصفها بعدة قذائف مدفعية، استهدفت خلالها مخيماً للنازحين، يقع في منطقة «الصفراء» التابعة إداريا لمديرية «مدغل».

وأضافت المصادر أن القصف العدواني للميليشيات الإرهابية أدى إلى إصابة طفل، وتضرر موقع النزوح الذي سقطت فيه القذائف، مشيرةً إلى أن النازحين في المخيم عاشوا لحظات خوف ورعب تحت القصف.

إلى ذلك، أصيب عدد من المدنيين في محافظة مأرب، أمس، إثر تفجير الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة فوق إحدى التجمعات السكنية.

وقالت مصادر محلية، إن 4 مدنيين على الأقل، أصيبوا أثر انفجار طائرة حوثية مسيرة في سماء مديرية «رغوان». وبحسب المصادر، فإن الميليشيات تعمدت تفجير الطائرة الملغومة في منطقة سكنية ليس فيها أي مظاهر عسكرية، مشيرةً إلى أن الإصابات تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة. وتحصلت ميليشيا الحوثي على قطع الطائرات المسيرة من إيران، وتم نقلها إليها عبر ميناء الحديدة في سفن شحن تجارية، حيث يقوم خبراء من إيران و«حزب الله» في تركيب هذه الطائرات وتسييرها.

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودةً بمقاتلي القبائل وطائرات التحالف العربي، من تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في جبهات القتال غربي مأرب. وقال مصدر عسكري: إن «قوات الجيش في جبهات مدغل، والمخدرة وصرواح، غربي مأرب، واصلت تنفيذها العمليات النوعية ضد الميليشيات الحوثية المتمردة، تزامناً مع غارات دقيقة لمقاتلات التحالف». وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات عسكرية مختلفة لها، بغارات جوية، وضربات لمدفعية الجيش.

وتتلقى الميليشيات الحوثية ضربات موجعة، وخسائر فادحة على امتداد جبهات القتال، في محافظتي الجوف ومأرب ومديرية نهم، شرق صنعاء، على يد الجيش وغارات التحالف العربي.