الاتحاد الأوروبي: لن نشارك في مؤتمر سوريا حول اللاجئين

بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عدم مشاركته في مؤتمر سوريا حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق اليوم ويستمر يومين.

وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن «عدداً من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تلقوا دعوة للمشاركة في مؤتمر حول عودة اللاجئين في دمشق يومي 11 و12 نوفمبر الجاري»، مؤكداً أنهم «لن يحضروا المؤتمر».

وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي يرى أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع القانون الدولي ومعايير عودة اللاجئين إلى سوريا، كما أقرتها الأمم المتحدة في فبراير 2018».