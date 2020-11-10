اليمن يدعو إلى تحميل الحوثيين مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني

عدن (وكالات)

دعت الحكومة اليمنية، أمس، الأمم المتحدة إلى تحميل ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني.

وقال بيان صادر عن المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شح الوقود.

وأضاف البيان أن «الإجراءات الحكومية في هذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود، والاستمرار في جهود تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب المدنيين».