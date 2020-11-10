جلسة لـ «الكنيست» لإقرار اتفاق السلام مع البحرين

تل أبيب (وكالات)

عقد الكنيست الإسرائيلي، أمس، جلسة لإقرار اتفاق السلام الذي أبرم مع البحرين قبل أسابيع، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو خلال الجلسة، إن «حلم السلام الحقيقي في الشرق الأوسط يتحول إلى واقع يومي»، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته: «خلال أقل من شهرين وقعنا 3 اتفاقات سلام، وهي ثمرة جهود بذلناها خلال سنوات من أجل تقوية موقعنا في العالم». وتابع: «قبل أسابيع صوتنا على اتفاقية السلام مع الإمارات واليوم نصوت على اتفاقية السلام مع البحرين، أريد أن أشكر الملك حمد على استعداده لبناء جسور السلام بين إسرائيل والبحرين».

ووقعت إسرائيل والبحرين «إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة» في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر. والشهر الماضي، وقعت الدولتان 7 مذكرات تفاهم في إطار اتفاق تأييد السلام، شملت عدداً من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وفي سياق أخر، تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد للسودان الأحد القادم، لتعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما صرح به مصدر مطلع على الخطط المبدئية للوفد. ولم يكن لدى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق على الفور، ولا لدى المسؤولين السودانيين.