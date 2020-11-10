السيسي يبحث في اليونان تعزيز التعاون في المتوسط

القاهرة (الاتحاد)

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا اليوم، بعد نحو ثلاثة أسابيع من القمة الثلاثية التي ضمت زعماء مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس بأن زيارة السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، في مجالات التعاون المشترك والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ووقعت مصر واليونان وقبرص اتفاقية بحرية لترسيم الحدود في شرق المتوسط، وتتهم البلدان الثلاثة تركيا بزعزعة استقرار المنطقة.