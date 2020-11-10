الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله»

تل أبيب (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات «حزب الله» الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر، إن «قوات جيش الدفاع أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى إسقاطها من دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة».

وأضاف أدرعي أن «القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تبقى في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل». وكانت مناطق جنوب لبنان شهدت منذ صباح أمس، تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي، الذي نفذ غارات وهمية وألقى بالونات حرارية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.