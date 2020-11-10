القوات البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريباً بحرياً

القاهرة (الاتحاد)

نفذت القوات البحرية المصرية والبحرينية تدريباً بحرياً عابراً في البحر المتوسط، بحسب بيان للجيش المصري أمس.

ووفقاً للبيان، فقد شارك في التدريب البحري لنشات الصواريخ من طراز «سليمان عزت» مع سفينة المملكة البحرينية «الزبارة»، عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على مجابهة التهديدات الغير نمطية بوساطة اللنشات السريعة المعادية، كما قام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

وتعد زيارة السفينة البحرينية «الزبارة» لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر في أول إبحار للسفينة بعد تسلمها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية المصرية البحرينية المشتركة.