إيطاليا تسجل أعلى عدد وفيات يومية جراء كورونا منذ أبريل

أعلنت السلطات الإيطالية، الثلاثاء، أنها أحصت أكبر معدل يومي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل الماضي.

وسجلت البلاد 580 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. بذلك، يرتفع المعدل الجديد للوفيات عما سجل في الأيام السبعة السابقة وتراوح بين 330 إلى 450 حالة وفاة يوميا.

كما رصدت إيطاليا 35098 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، مقارنة برقم أقل من المعدل السائد، والبالغ حوالي 25000 حالة، سجله أمس الاثنين، وجاء نتيجة لانخفاض عدد الاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع.

ويقترب العدد الإجمالي للعدوى بالفيروس من المليون، حيث بلغ حالياً 995463 إصابة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 42330، وفقًا لوزارة الصحة ووكالة الحماية المدنية في إيطاليا.

تأتي هذه الزيادة في الوفيات والإصابات رغم خضوع إيطاليا لثاني إغلاق في محاولة لوقف تفشي الموجة الثانية من الفيروس.