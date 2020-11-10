بايدن يأمل «إحياء دينامية» العلاقات مع «الناتو» والاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه يأمل «إحياء دينامية العلاقات الثنائية مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مكالمة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بايدن لتهنئته بانتخابه.

وقال بيان أصدره فريق الرئيس المنتخب، إن بايدن وماكرون ناقشا، خلال اتصالهما الهاتفي الأول، التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء «كوفيد - 19» و«خطر التغير المناخي»، إضافة إلى «الأمن والتنمية في أفريقيا».

بدورها، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع بايدن هنأته خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعربت عن تمنياتها بتعاون وثيق مفعم بالثقة مع واشنطن.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الطرفين اتفقا على أن «التعاون عبر ضفتي الأطلسي اكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى وجود عدد كبير من التحديات العالمية».

كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ي وقت سابق، الثلاثاء، إنه تحدث هاتفياً إلى جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكتب جونسون على «تويتر»: «تحدثت للتو إلى جو بايدن لأهنئه بانتخابه».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة، من التصدي للتغير المناخي إلى تعزيز الديمقراطية والنهوض بعد الوباء»، في إشارة إلى فيروس كورونا الذي تعد الولايات المتحدة أكبر بلد متضرر منه على مستوى العالم، بينما تأتي بريطانيا في المركز الأول من حيث الوفيات به في أوروبا.

واستهل بايدن مشاوراته مع القادة الأجانب، أمس الاثنين، عبر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وأعلنت أوتاوا أن الرجلين تناولا موضوعات عدة تهم البلدين، مثل مكافحة فيروس كورونا المستجد والتغيّر المناخي.