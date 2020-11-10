بومبيو يعد بـ «انتقال سلس» للسلطة إلى «ولاية ثانية لترامب»

وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بعملية «انتقال سلس» للسلطة في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وخاض الرئيس الأميركي ترامب الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 3 نوفمبر الجاري مرشحاً عن الحزب الجمهوري في محاولة للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، إنه «سيكون هناك انتقال سلس (للسلطة) إلى إدارة ثانية لترامب». وأردف «سنحصي جميع الأصوات...».

وتابع بومبيو "على العالم أن يثق تماما بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة".

وشدد على أن "الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وأن الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك".

وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات، وفق التقديرات.

ولم يعترف ترامب بعد بنتائج الانتخابات. وقال الرئيس الجمهوري، إنه سيقدم دعاوى قضائية ضد فرز الأصوات في عدد من الولايات.