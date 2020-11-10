رئيس وزراء بريطانيا يهنئ بايدن هاتفياً بانتخابه رئيساً لأميركا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث هاتفياً إلى جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكتب جونسون على تويتر "تحدثت للتو إلى جو بايدن لأهنئه بانتخابه".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة، من التصدي للتغير المناخي إلى تعزيز الديمقراطية والنهوض بعد الوباء" في إشارة إلى فيروس كورونا الذي تعد الولايات المتحدة أكبر بلد متضرر منه على مستوى العالم بينما تأتي بريطانيا في المركز الأول من حيث الوفيات به في أوروبا.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز الديمقراطي بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت يوم 3 نوفمبر الحالي.

لكن منافس بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، لم يعترف بعد بنتائج الانتخابات. وقال ترامب إنه سيقدم دعاوى قضائية ضد فرز الأصوات في عدد من الولايات.