«مكافحة الاحتكار الهندية» تحقق في تطبيق «جوجل باي» للدفع

أمرت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند بفتح تحقيق في عمل تطبيق الدفع الإلكتروني التابع لـ«جوجل» بسبب مزاعم حول استغلال عملاق الإنترنت لهيمنته على السوق في هذا المجال.

وقالت مفوضية المنافسة في الهند إنها تحقق في مزاعم بأن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً «زورت» لوائح التطبيق لتشمل «غوغل باي»، وهو ما ما يظهر «انحيازاً واضحاً».

كما تنظر المفوضية في مخطط لـ«غوغل» من المقرر أن يبدأ في مارس 2022 بحيث يتطلب من مطوري التطبيقات دفع عملة تبلغ 30 بالمئة في ما يتعلق بالتطبيقات التي تتضمن بيع خدمات.

وأثارت هذه الخطوة غضب أوساط مطوري التطبيقات والبرامج الإلكترونية في الهند.

وأشارت المفوضية إلى أن مجهولا تقدم بالدعوى، مضيفة أن وحدة التحقيقات التابعة لها ستقدم تقريراً حول القضية في غضون 60 يوماً.

من جهتها، نفت غوغل هذه المزاعم وأصدرت بياناً قالت فيه إن تطبيقها للدفع الالكتروني كان ناجحا كونه يقدم للمستهلكين تجربة «بسيطة وآمنة».

وتستخدم تطبيق «جوجل باي» مؤسسة «الواجهة الموحدة للدفع في الهند» (يو بي آي) التي تدير عمليات تطبيقات الدفع في البلاد مع 140 مصرفاً هندياً تنتمي إلى هذه الشبكة.

وتستخدم «وولمارات فونبي» و«بايتم» التابعة لموقع علي بابا الصيني خدمات «يو بي آي»، ويهيمن الأطراف الثلاثة على سوق الدفع الرقمي في الهند.

وقامت «يو بي آي» بنحو 11 مليار عملية دفع عام 2019، بلغ معدلها الشهري 31 مليار دولار في فبراير، أي ما يوازي 373 مليار دولار هذا العام، وفق «ستاندر أند بورز غلوبال».

ويعد نظام تشغيل الهواتف الخليوية «أندرويد» الذي تملكه «جوجل» اللاعب الأساسي في سوق الاتصالات في الهند، حيث يدعم 99 بالمئة من الهواتف الذكية العاملة هناك، وفق وكالة الأبحاث «كاونتربوينت».

ويعتبر محللون أن استخدام نظام تشغيلي على هذا النطاق الواسع يمكن أن يسهّل الهيمنة على سوق الدفع الإلكتروني، وهو ما تنفيه «جوجل».



